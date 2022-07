Serie D. Avviata la campagna abbonamenti della Sancataldese per la stagione 2022/2023

E’ iniziata la campagna abbonamenti 2022/2023 della Sancataldese. La società presentando la campagna, ha fatto notare che, mentre tutto aumenta e diventa sempre più caro, la Dirigenza verde amaranto ha deciso di andare contro corrente ed optare per un’operazione straordinaria sia per i biglietti che per gli abbonamenti, con la speranza di poter coinvolgere maggiormente il nostro pubblico durante le nostre partite in casa, abbassando in modo importante le tariffe di ingresso allo stadio.

“Vogliamo che la gente si riavvicini ancora di più ai nostri colori, alla “Magica”, alla nostra squadra del cuore! Desideriamo che quanta più gente possibile possa ritornare a vivere nuovamente le emozioni che il “Valentino Mazzola” offre quando gioca la Sancataldese in casa!”.

E’ stata segmentata l’offerta, cercando di avvantaggiare i nuclei familiari, i giovani under 18 e le donne che desiderano seguire dal vivo la Domenica allo stadio la Sancataldese. Gli Abbonamenti sono ACQUISTABILI sin da oggi a San Cataldo presso i seguenti punti vendita:

🔸 Tabaccheria MENNA in Corso Vittorio Emanuele n. 98.

🔹Tabaccheria Cammarata in Corso Vittorio Emanuele n. 13. Il costo previsto per settore è :

GRADINATA CENTRALE :

abbonamento con posto garantito nel settore Gradinata Centrale, con visibilità eccellente di entrambi i settori di gioco 150 € *

GRADINATA:

abbonamento con posto garantito nel settore Gradinata, situato alla destra e alla sinistra del settore Gradinata Centrale 120 € * (Tariffa Young** & Donna €70)

CURVA: abbonamento con posto assegnato nella curva Elio Valenza. 70 € *

GRADINATA GOLD – TIFOSO SOSTENITORE:

abbonamento con posto garantito nel settore Gradinata Centrale, con visibilità eccellente di entrambi i settori di gioco. L’abbonamento per il tifoso che vuole sostenere ancora di più il nostro progetto.

Include:

– Cuscinetto ufficiale Sancataldese

– Posto garantito nel settore Gradinata Centrale

– Sciarpa Ufficiale Sancataldese edizione 2022-2023 250 € *

*L’abbonamento comprende tutte le gare interne di campionate ad eccezione di 2 partite clou (giornate verde amaranto) che la società si riserva di proclamare durante lo svolgimento di campionato.

** Tariffa valida per i ragazzi di età compresa tra i 13 e i 17 anni.

Sono stati anche resi noti i prezzi dei biglietti relativi alla nuova stagione:

Prezzi al Botteghino:

GRADINATA CENTRALE: 15€

GRADINATA: 12€ (Tariffa Young** & Donna €8)

CURVA: 8€

OSPITI: 12

Prezzi in Prevendita:

GRADINATA CENTRALE: 12€

GRADINATA: 10€ (Tariffa Young** & Donna €6)

CURVA: 6€

OSPITI: 10€

(Ragazzi Gratis fino a 12 anni)

CHIUSURA PREVENDITE : Domenica mattina ore 11:00