San Cataldo. Vincenzo Di Marco nuovo assessore al bilancio. Il sindaco: “La nostra squadra si arricchisce di un altro professionista”

SAN CATALDO. Si è insediato ieri il nuovo assessore al Bilancio della Giunta Comparato. Si tratta di Vincenzo Di Marco, dottore commercialista, docente in corso di formazione nelle materie economiche, fiscali e del lavoro e componente del Consiglio di disciplina dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Caltanissetta.

“La nostra squadra – afferma sindaco di San Cataldo Gioacchino Comparato – si arricchisce così di un altro professionista. Sono molto entusiasta che il Dott. Di Marco abbia deciso di dare la sua disponibilità per ricoprire la carica di Assessore al Bilancio, ruolo delicatissimo e centrale per lo sviluppo della nostra città”.

“Il nuovo Assessore mette da subito le proprie competenze al servizio della comunità di San Cataldo. A lui rivolgiamo il nostro benvenuto e i migliori auguri di buon lavoro” conclude Comparato.

Di seguito, qualche informazione in più sul Dott. Di Marco:

Dopo essersi laureato in Economia aziendale, si iscrive all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Caltanissetta dal 1996 e supera anche l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di Consulente del Lavoro nel 1999 (sceglie di non iscriversi all’ordine). Successivamente svolge la libera professione occupandosi prevalentemente di Consulenza fiscale, Consulenza del Lavoro, Revisione Contabile, Consulenza enti non profit (anche settore sportivo). Dal 1996 al 2000 è associato in uno Studio Professionale, mentre dal 2000 diventa titolare del proprio Studio Professionale.

Tra le sue esperienze attuali, vanno annoverate: Docente in corsi di formazione nelle materie economiche, fiscali, del lavoro, componente del Consiglio di Disciplina dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Caltanissetta.Altre esperienze: Revisore di Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza, componente della Commissione Tributaria Provinciale. Altre informazioni e curiosità: Pratica arti marziali (karate full contact) da oltre 40 anni e pratica attività teatrali (oltre che culturali e spettacolistiche in genere) da oltre 40 anni.