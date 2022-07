San Cataldo. Il gruppo Agende Rosse: “Condividiamo la scelta di Fiammetta Borsellino di non partecipare più alla commemorazione della strage di via D’Amelio finché non sarà ristabilita verità”

SAN CATALDO. Il gruppo di San Cataldo di AGENDE ROSSE ha inteso prendere posizione sulla recente decisione di Fiammetta Borsellino (nella foto), figlia di Paolo, il magistrato ucciso dalla mafia a Palermo in un attentato, di non partecipare più alla commemorazione della strage di via D’Amelio finché non emergerà la verità su quanto accaduto.

In particolare, il gruppo Agende Rosse di San Cataldo ha condiviso la decisione di Fiammetta Borsellino. “ Con una decisione carica di dignità, Fiammetta Borsellino, figlia di Paolo, ha appena annunciato che non parteciperà alla commemorazione della Strage di via D’Amelio. E con lei tutta la famiglia.

Un modo forte, e chiarissimo, per manifestare il proprio dissenso contro quei pezzi di Stato che a parole celebrano ipocritamente Borsellino e, nei fatti, non hanno mai fatto nulla per ristabilire la verità sulle stragi.

“Uno Stato che non riesce a fare luce su questo delitto non ha possibilità di futuro” ha detto. “Dopo trent’anni di depistaggi e di tradimenti, noi non ci rassegniamo e continueremo a batterci perché sia fatta verità sull’uccisione di nostro padre. È per questo motivo che diserteremo tutte le manifestazioni ufficiali per la strage di via D’Amelio fino a quando lo Stato non ci dirà la verità su cosa è avvenuto davvero. L’unico posto dove mi sento a mio agio a parlare di papà è la scuola”.

Noi Gruppo Agende Rosse di San Cataldo condividiamo la decisione di Fiammetta Borsellino”.