San Cataldo. Domani sera alle 21 appuntamento con la band Baddarò in piazza San Giuseppe

SAN CATALDO. Si svolgerà domani in piazza San Giuseppe l’esibizione della band Baddarò. Si tratta di una storica band sancataldese nata nel 2010 e ancora oggi in giro tra palchi, palchetti, piazze e piazzette. Allegria e divertimento in ogni concerto, danze e sorrisi tanti.

Uno spettacolo di folk italiano, quello che sarà proposto venerdì 8 luglio dalle 21,30 per quanti vorranno partecipare a questo evento. Fanno parte della Band Baddarò Dario Facciponte (Voce), Giuseppe Marino (batteria, voce), Michele Galletti (basso), Alessandro Sanfilippo (chitarra), Alessandro Lunetta (chitarra).