Sabato 9 luglio a San Cataldo festa in Piazza Falcone Borsellino con la candidata Presidente Chinnici e il candidato all’ARS Andaloro

Sabato 9 Luglio, alle ore 20:30, in Piazza Falcone Borsellino una grande festa con musica, degustazioni, artisti e giochi per bambini.

A dare inizio l’intervento del vice segretario Regionale del Partito Democratico, nonché Sindaco di Montedoro, Renzo Bufalino, a cui seguirà la presentazione ufficiale della candidatura all’Assemblea Regionale Siciliana di Marco Andaloro, consigliere più votato delle scorse elezioni amministrative di San Cataldo. Sabato sarà anche la prima uscita pubblica di Caterina Chinnici come candidata Presidente della Regione per le primarie del campo progressista in provincia di Caltanissetta.

Dopo i programmi e le idee per il futuro della Sicilia, inizierà la festa con il concerto della band di Caltanissetta Sand Creek. Saranno anche presenti delle postazioni con degustazioni di prodotti tipici con la partecipazione diretta delle aziende del territorio.

Per l’occasione sarà allestita un’area per i più piccoli con animazione e zucchero filato. Saranno presenti anche alcuni artisti locali che si esibiranno con estemporanee e mostre fotografiche.

“La nostra storia – spiega Andaloro – ci ha sempre visti presenti nelle strade, nelle piazze, affinché si possano ascoltare le esigenze per prospettare le soluzioni necessarie presso le istituzioni competenti. Ancora una volta, dalla piazza vogliamo iniziare un percorso che possa alimentare la speranza del riscatto nel nostro territorio.”