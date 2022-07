Paolo Anzaldi (Cgil FP): “Preoccupanti i dati forniti dalla Srr Sud in merito al numero previsto di operatori addetti al servizio di raccolta dei rifiuti nei Comuni”

CALTANISSETTA. Riceviamo e pubblichiamo nota della CGIL FP del coordinatore di Igiene Ambientale Paolo Anzaldi in merito alla bozza della Srr Sud in merito al personale da utilizzare nei singoli Comuni della Srr Sud.

“Abbiamo chiesto un incontro e dei chiarimenti in merito alla bozza di bando (definitiva) inviata dalla SRR SUD in data 8 luglio 2022, perché fin da subito abbiamo evidenziato delle preoccupanti anomalie che riguardano il numero previsto degli operatori addetti al servizio di raccolta.

I dati forniti sono preoccupanti basti pensare che nel comune di Gela sulle attuali 115 unità in servizio se ne prevedono 73, nel comune di Piazza Armerina su 43 unità in servizio se ne prevedono 18, nel comune di Mazzarino vengono previste solo due unita da impiegare contro le 13 in servizio, nel comune di Riesi su 12 unità ne sono previste 6, nel comune di Butera su 10 unità previste 6, nel Comune di Niscemi da 37 unità si passa a 24.

In questa ripartizione solo per il Comune di Delia si aumenta il numero degli operatori da 4 a 6 unità In parole povere le attuali 243 unità operanti all’interno dell’intero ambito della SSR SUD vengono ridotte di circa 100 unità. A questo si aggiunge che vengono previsti anche inquadramenti a tempo part-time

Un dato a dir poco allarmante e che esige un confronto immediato non solo per assicurare e garantire il numero degli addetti al servizio di raccolta che, sinceramente, non sembrava costituire alcun problema nel corso dei diversi incontri, ma soprattutto per assicurare un servizio efficiente che con questi numeri e tempi non potrà assolutamente essere garantito”.

Il Coordinatore Igiene ambientale

Paolo Anzaldi.