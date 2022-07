Nell’Ennese denunciati dalla Polizia due fratelli per detenzione spaccio di stupefacenti

Nell’ambito di servizi finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati in materia di sostanze stupefacenti, nella giornata del 3 luglio 2022 personale della Squadra Mobile della Questura di Enna e del Commissariato distaccato di P.S. di Leonforte ha denunciato in stato di libertà due giovani fratelli residenti in un comune della provincia, per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio.

Nel corso di una perquisizione domiciliare a carico dei due giovani, sebbene uno di essi abbia spontaneamente consegnato due buste di plastica contenente sostanza stupefacente del tipo marijuana, sono stati rinvenuti e sequestrati ulteriori involucri contenenti la medesima sostanza per un totale di circa 170 grammi, strumenti per il confezionamento e prodotti per la coltivazione.

La perquisizione, successivamente estesa anche al terreno di pertinenza dell’abitazione, ha consentito di rinvenire e sequestrare una vera e propria piantagione di 26 piante di canapa indiana, ormai quasi pronte per la raccolta.