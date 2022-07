Mazzarino. Premio “Chimera d’argento 2022” al maresciallo Rosario Cremona. La premiazione domani a Catania

MAZZARINO. Tra i premiati della XXII edizione del Premio internazionale “Chimera d’Argento 2022”, che si svolgerà nella giornata di domani, venerdì 7 luglio, alle ore 17.30 presso l’aula consiliare del Palazzo degli Elefanti, sede del comune di Catania, vi figura, per le Forze dell’Ordine, il maresciallo ordinario Rosario Cremona, comandante della stazione dei Carabinieri di Mazzarino dal 1 gennaio 2021.

L’evento è organizzato dall’Accademia d’Arte “Etrusca” in collaborazione con la Presidenza del consiglio comunale di Catania.

Il premio è stato conferito al comandante Cremona perché “nonostante il pericolo per l’incendio divampato a seguito dell’esplosione di alcune bombole di gas in un mercato rionale, si è prodigato, incurante della propria incolumità, in soccorso dei feriti per le operazioni di spegnimento”. Per tale gesto anche l’Arma dei Carabinieri, nel giugno del 2019, conferì un Encomio Solenne a firma del Comandante Generale Giovanni Nistri (all’epoca dei fatti il maresciallo Cremona era in servizio presso il Reparto Territoriale di Gela).

Tra i premiati, fra gli altri, vi figurano anche, per la Marina Militare, il contrammiraglio Andrea Cottini e per la chiesa S.E. Mons. Giuseppe Baturi, arcivescovo di Cagliari e nuovo segretario generale della Conferenza Episcopale Italiana; per i giornalisti il salesiano cooperatore e scrittore Marco Pappalardo.