FP Cgil Caltanissetta. Moncada e Polizzi: “Accordo tra Regione e Ospedali privati colpo mortale al sistema sanitario regionale”

CALTANISSETTA. Riceviamo e pubblichiamo nota della Cgil Caltanissetta a proposito del recente accordo tra Regione e ospedali privati a firma della Segretaria Generale Rosanna Moncada e del Segretario FP CGIL Angelo Polizzi.

“A nostro parere, questo accordo tra Regione e Ospedali privati rappresenta un colpo, se non mortale, gravissimo al sistema sanitario regionale. L’accordo relativo ai tetti di spesa e alle risorse economiche per l’assistenza ospedaliera privata per il biennio 2022-2023 che prevede una quota aggiuntiva di 7 milioni di euro per combattere le liste d’attesa e ulteriori 25 milioni in più per le prestazioni di alta complessità erogate dal sistema delle case di cura private, viene presentato come la soluzione all’esodo dei siciliani per farsi curare fuori regione

Vero è che il nostro territorio possiede professionalità e risorse di altissimo livello che andrebbero canalizzate e valorizzate nel servizio pubblico, ma così facendo lo si depotenzia a favore dell’esodo di professionisti perso il privato. Insieme a questo ci aspettiamo gli ultimi colpi di coda di una politica regionale moribonda che non sa più cosa fare per salvare la propria poltrona, una politica che presenterà un conto salatissimo a noi siciliani e nisseni che pagheremo nei prossimi mesi e anni.

Noi diciamo no e faremo di tutto affinché la sanità pubblica regionale non subisca ulteriori mortificazioni, riserrandoci qualsiasi azione a tutela del diritto alla salute dei cittadini siciliani e nisseni e alla salvaguardia di tutti i professionisti che operano del servizio sanitario regionale”.

La Segretaria Generale Fp Cgil Rosanna Moncada

Il Segretario FP CGIL Angelo Polizzi