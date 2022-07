Eccellenza. Colpo della Nissa: preso il giovane portiere Claudio D’Amico (2003)

Giovane e determinato! La società biancoscudata è lieta di annunciare che il portiere Claudio D’Amico, classe 2003, è un nuovo calciatore della NISSA F.C..

Cresciuto nel settore giovanile del “Tommaso Natale”, società palermitana molto accreditata nella cura del vivaio, in seguito ha fatto parte anche del Palermo e del Calcio Sicilia, nella categoria “Under 17”. Poi, la prima esperienza nel campionato di Promozione, nella stagione 2020/21, difendendo i pali del Due Torri, ma viste le ottime qualità tecniche, nel gennaio del 2021, è stato chiamato in Serie D, dal Città S.Agata dove ha concluso la stagione.

L’anno scorso, invece, l’ottima esperienza in maglia neroverde con l’Unitas Sciacca. Ora, la possibilità di cogliere al volo l’opportunità di venire a Caltanissetta dove vuole giocarsi una “chance” per puntare ad un posto da titolare e mettersi in luce in previsione di un possibile salto nei professionisti.