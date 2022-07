Eccellenza. Alla Nissa arriva il portiere Totò Chimenti

Il portiere partinicese Totò Chimenti, classe 1990, è il nuovo guardapali della NISSA F.C.. L’uomo ragno , così soprannominato, per le sue grandi doti come estremo difensore ha firmato per la società biancoscudata. Nelle ultime tre stagioni ha difeso con ottimi risultati la porta dell’Atletico Nissa costruendosi, proprio, nell’ultima stagione l’etichetta di para-rigori con ben quattro neutralizzazioni all’attivo dimostrandosi uno dei portieri più affidabili del campionato di Promozione siciliana.

In passato, ha recitato un ruolo importante anche in piazze come Pomezia, Alcamo, San Giovanni Gemini, Partinico Audace e Pro Favara con una piccola parentesi anche alla Nissa nella stagione 2020/21 rimodulato causa COVID. Ora, per il 32enne palermitano la possibilità di continuare a brillare da protagonista, in una società storica ed una tifoseria esigente come la Nissa.