DLF Nissa Rugby: Visa Estintori sponsor del mini rugby, dall’Under 5 alla 13. Bellini: “Sosteniamo la socialità dei bambini per il loro futuro”

Gradita visita di Vincenzo Bellini, titolare della Visa Estintori, al Green Camp della DLF Nissa Rugby in corso di svolgimento a Caltanissetta, campo polivalente “M. Amari” (dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13.00) aperto a tutti i ragazzi dai 3 ai 14 anni.

La società nissena della palla ovale nel frattempo è già al lavoro per programmare la prossima stagione. Tra gli sponsor che sposano con entusiasmo la progettualità del sodalizio presieduto da Giuseppe Lo Celso, Vincenzo Bellini condivide la visione sui settori giovanili: già sponsor per tutto il settore mini rugby, dall’Under 5 all’Under 13, ha confermato il suo appoggio alla DLF Nissa Rugby. La consegna della maglia suggella questo accordo.

Una decisione ponderata, ‘sentita’, come Bellini sottolinea: “La scelta di sostenere la realtà sportiva della mia città ha radici profonde. Come tutti i bambini, anche io da piccolo, avrei voluto essere supportato nel mio sogno di bambino che faceva sport con gli amici nei campetti di quartiere. Oggi, la Nissa Rugby rappresenta una realtà di sport che sempre più si sta facendo strada nella nostra città e attira interesse. Una nuova e bella realtà che ha tanti piccoli protagonisti che, per la prima volta, si confrontano anche coi piccoli giocatori di altre città durante tornei fuori porta e, in generale, che trovano opportunità di crescita e relazioni sociali che solo lo sport può dare. In questo senso, essere sponsor della Nissa Rugby è un onore e un impegno per me e per la mia azienda per far sì che, anche col nostro contributo, i piccoli nisseni possano conoscere i valori della socialità in ambito sportivo e porre basi per il loro futuro in una città come la nostra che ha nello sport grande sfogo”.

Il direttore sportivo, Andrea Lo Celso, evidenzia come le partnership della DLF Nissa Rugby debbano prima fondarsi sull’assoluta condivisione della progettualità del costruire, del seminare per il futuro: “Ringraziamo la visa estintori nella persona di Vincenzo Bellini che ci ha supportato per questa stagione e lo farà per la prossima credendo fortemente sul progetto del mini rugby che vanta una settantina di bambini dalla Under 5 alla Under 13. Lavoriamo per il territorio, lo facciamo con chi crede che possiamo migliorare la nostra città, formare giovani entusiasti, lo sport …passa, non le regole ed i valori”