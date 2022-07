Caltanissetta. Morto all’ospedale Sant’Elia autotrasportatore agrigentino il cui mezzo s’era ribaltato sulla statale 115

Non ce l’ha fatta il cinquantaseienne autotrasportatore di Palma di Montechiaro rimasto vittima ieri pomeriggio di un incidente stradale lungo la strada statale 115 che collega Naro a Villaggio Mosè. L’uomo è morto stamani nell’Ospedale Sant’Elia dove era stato trasportato.

Il suo camion, per cause in corso di accertamento, è uscito di strada ribaltandosi. L’autista che era alla sua guida è rimasto incastrato all’interno del mezzo. Trasferito in elisoccorso al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Elia, nonostante le cure approntate da parte del personale medico e sanitario, non c’è stato purtroppo nulla da fare.