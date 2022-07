Caltanissetta. La FP Cgil sollecita incontro urgente per affrontare le criticità emerse all’ufficio Tributi del Comune

CALTANISSETTA. La segreteria Provinciale FP CGIL, tramite il segretario provinciale Angelo Polizzi, ha reso noto di aver sollecitato la richiesta di incontro urgente al Comune in quanto, nel corso dell’assemblea svoltasi con i lavoratori dell’ufficio tributi del Comune di Caltanissetta dello scorso 14 giugno sono emerse criticità, già segnalate più volte da questa Organizzazione sindacale, nonché dal responsabile dell’ufficio.

“Nello specifico – si legge in una nota – si sottolinea l’impossibilità di fare fronte al carico di lavoro assegnato ad ognuno, in particolare, la mancanza di formazione, la gestione della posta giornaliera e quella in giacenza. La situazione dell’ufficio tributi è davanti gli occhi di tutti e i lavoratori non possono pagare lo scotto delle inefficienze dell’amministrazione. Ad oggi non si è avuta nessuna risposta da parte del Sindaco e siamo stati costretti a sollecitare un incontro per affrontare le problematiche dell’ufficio tributi”.