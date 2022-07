Caltanissetta. Droni e laser come cambia la professione del Geometra. “Il mondo del lavoro alla ricerca di diplomati geometri”

CALTANISSETTA. Il mondo del lavoro, delle imprese e delle professioni tecniche ricercano sempre più giovani diplomati nell’indirizzo Costruzioni Ambiente e Territorio (Geometra), una figura che nel corso degli anni ha risentito del calo delle iscrizioni, ma che oggi è molto richiesta: all’ITET “Rapisardi – Da Vinci”, diretto dalla Dott.ssa Santa Iacuzzo, continuano ad arrivare numerose richieste da parte di imprese edili, aziende e studi tecnici.

Segno che quella del Geometra è una figura professionale indispensabile, grazie al suo bagaglio di competenze e conoscenze: rilievi topografici, progettazione, direzione, contabilità dei lavori, responsabile e coordinatore della sicurezza nei cantieri, ecc. Il digitale e l’evoluzione tecnologica, inoltre, hanno rivoluzionato il metodo di lavoro: basti pensare al sistema BIM, nato per pianificare, progettare, gestire e ottimizzare il percorso realizzativo di una costruzione e ai droni per il rilievo fotogrammetrico del territorio.

«Il trend negativo nell’indirizzo CAT – afferma la Dirigente scolastica – è da attribuire anche al condizionamento di diffusi stereotipi sulla formazione tecnica che, di certo, non favoriscono nei ragazzi la promozione della conoscenza di sé, dei propri talenti e delle proprie inclinazioni. L’indirizzo CAT del “Rapisardi – Da Vinci” offre una preparazione qualificata, al passo con i tempi e in grado di rispondere alle richieste del mercato del lavoro, grazie a una metodologia di insegnamento incentrata su un’attività prettamente laboratoriale.

È stato recentemente concluso, e con successo, un progetto PON che ha previsto l’impiego di Droni per il rilievo di un’area del Parco Urbano Balate, per conto del Comune di Caltanissetta. La collaborazione con imprese e geometri professionisti, infine, ci permette di integrare i percorsi curriculari con metodologie tecnologicamente avanzate nel campo della Geomatica e del rilievo architettonico, come droni, stazioni totali anche robotizzate, laser scanner, ecc.»