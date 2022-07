Caltanissetta. Al via le iscrizioni al corso di laurea in Scienze dell’Educazione della Formazione

CALTANISSETTA. Non ci sono test di accesso al corso di laurea in Scienze dell’educazione e della formazione, il percorso accademico organizzato dalla Fondazione “Alessia”, in affiliazione con la Pontificia facoltà Scienze dell’educazione “Auxilium” di Roma, e in collaborazione con dall’Associazione Casa Rosetta di Caltanissetta. L’iscrizione al corso è libera. Il corso si svolge a Caltanissetta nella sede di Palazzo Notarbartolo, in piazza San Giuseppe.

Scienze dell’educazione e della formazione ha due indirizzi formativi: Educatore nei servizi socio-educativi ed Educatore nei servizi per l’infanzia, che aprono svariate opportunità di lavoro. Il costo di iscrizione annuale è 1200 euro rateizzabile fino a 12 mensilità, detraibile ai fini fiscali. E’ previsto anche uno sconto del 20% sulla tassa di iscrizione rivolto agli studenti con disabilità. Per gli iscritti è disponibile anche una residenza universitaria, per chi proviene da fuori città. Inoltre viene offerto l’accesso a borse di studio per tutto il percorso universitario e premi per le migliori tesi di laurea unitamente alla pubblicazione nella collana universitaria della Fondazione Alessia. Per ricevere maggiori informazioni:

Sito web www.fondazionealessia.it

Mail:unisegreteria@casarosetta.it;

Tel: 340/7396844

Oppure Ufficio per la formazione dell’Associazione “Casa Rosetta”; Indirizzo: contrada Bagno s.n.c. – 93100 Caltanissetta Email: formazione@casarosetta.it Tel: 345/0067017