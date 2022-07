Caltanissetta. Al “Mottura” staffetta tra maturandi e matricole. Premiazione per gli studenti che si sono distinti nelle attività della Scuola

CALTANISSETTA. Una staffetta tra matricole e maturandi al Mottura di Caltanissetta dove giovedì sera nella cornice del cortile dell’Istituto di viale della Regione i neo diplomati hanno passato il testimone ai nuovi iscritti. L’iniziativa è nata per premiare le studentesse e gli studenti che si sono distinti nel corso dell’anno nelle attività extracurriculari a cui la scuola ha partecipato: Olimpiadi di matematica, Campionati regionali studenteschi di atletica leggera, Giochi della Chimica, Costruiamo il futuro con STMicroelectronics. Per l’occasione sono stati invitati gli alunni neo iscritti che a settembre inizieranno il ciclo d’istruzione superiore e le loro famiglie.

L’iniziativa voluta dalla dirigente scolastica Laura Zurli è stata organizzata dallo staff di docenti composto da Giuseppe Schillaci, Vincenzo Valenza e Fernando Barbieri collaborati dai docenti che hanno seguito gli studenti premiati nel loro percorso.

“L’idea è stata quella di aprire la scuola adesso, dopo un periodo di restrizioni che fino a pochi mesi fa non hanno consentito di organizzare un incontro in presenza con le famiglie”, spiega il professore Schillaci che è anche il responsabile sicurezza dell’Istituto. Famiglie e alunni neo iscritti dopo la manifestazione hanno infatti visitato i laboratori e i locali della scuola. Hanno dialogato con il corpo docente e ricevuto le prime informazioni per l’avvio dell’anno scolastico tra cui le modalità di ritiro dei libri di testo che il Mottura offre interamente in comodato d’uso gratuito.

“E’ stato un passaggio del testimone con i ragazzi che ci lasceranno, con punte d’eccellenza nelle competenze acquisite – aggiunge la dirigente scolastica Laura Zurli -. Per questo abbiamo voluto premiarli. Le matricole rappresentano le nuove aspettative e nei loro occhi vediamo la speranza di una nuova vita scolastica che a settembre comincia. Quindi un patto suggellato tra le generazioni e tra le famiglie e la scuola”.

Le targhe di riconoscimento sono state consegnate agli studenti Daniele Troisi, Giuseppe Asaro e Antonio Pio Palagonia per il secondo posto nazionale al concorso “Costruiamo il futuro” indetto da STMicroelectronics con il progetto “AcquaChiara”. A consegnare il premio il docente di Sistemi e automazione Claudio Sarda. A Liborio Ferrara è stata consegnata la targa per la partecipazione alle finali regionali dei Giochi della chimica dove ha ottenuto il più alto punteggio in provincia di Caltanissetta. A premiarlo la docente di chimica Sandra Stringi, referente del progetto. La docente di scienze motorie Patrizia Terrana ha ritirato la targa da consegnare a Gabriele Bongiovanni, studente medaglia d’argento nel salto in alto ai campionati regionali studenteschi di atletica leggera (l’alunno era fuori sede, ndr.). Infine la studentessa Federica La China è stata premiata dalla docente di matematica Tiziana Sardo per il primo posto alle semifinali delle Olimpiadi di matematica della Bocconi che le ha aperto le porte della finale nazionale svoltasi Milano.

La serata è stata intervallata dalla splendida esibizione canora della docente di Lettere Debora Di Pietra e dalle testimonianze degli ex studenti del Mottura che hanno realizzato le loro aspirazioni lavorative dopo il diploma. In streaming da Milano si è collegato Benia Mihai, diplomato nell’indirizzo Meccanica, meccatronica ed energia nel 2016 con la votazione di 100. Attualmente dipendente della multinazionale Technoprobe Spa nella sede di Cernusco Lombardone, con incarico di tecnico specialista in progettazione e calcolo strutturale e addetto alla ricerca e sviluppo di prodotti innovativi nel design automation. L’ex studente ha sottolineato come molte aziende siano sempre in cerca di tecnici specializzati. Marco Gallea, diplomato nell’indirizzo Meccanica, meccatronica ed energia nel 2019 attualmente responsabile di officina in GAMAR s.r.l. affiliata al gruppo FCA, operante nel settore revisione e manutenzione autoveicoli. E’ tecnico specialista esperto in motori a combustione interna e motori ibridi. Gallea ha anche portato in esposizione il nuovo Suv Tonale dell’Alfa Romeo con motore ibrido.

Alessio Limuti, ex studente che ha testimoniato la realtà del Mottura come scuola inclusiva in cui ha perfezionato le sue competenze. Giovane diversamente abile, Limuti è oggi un attivista contro le barriere architettoniche in città.