Calcio Dilettantistico Sicilia. Ecco le date per la nuova stagione sportiva 2022/2023

Ecco le date ufficiali della nuova stagione 2022/2023 del calcio dilettantistico in Sicilia. In particolare, il Comitato Regionale, indice ed organizza per la suddetta stagione sportiva, i seguenti campionati:

• ECCELLENZA 2 Gironi da 16 Squadre Totale N. 32

• PROMOZIONE 4 Gironi da 14 Squadre Totale N. 56 (*)

• PRIMA CATEGORIA 7 Gironi da 12 Squadre Totale N. 84 (*)

• SECONDA CATEGORIA 6 Gironi da 11 Squadre Totale N. 66 (*)

• TERZA CATEGORIA Gironi da comporre

(*) Fatti salvi i diritti acquisiti

TERMINI PERENTORI ISCRIZIONI Stagione Sportiva 2022/2023

Campionati di Eccellenza. Promozione: Entro il “Termine Perentorio” di Venerdì 5 agosto 2022 – ore 17.00

Campionati di Prima Categoria, Seconda Categoria: Entro il “Termine Perentorio” di Lunedì 5 settembre – ore 17.00

DOMANDE DI AMMISSIONE AI CAMPIONATI REGIONALI DI CATEGORIA SUPERIORE:

Entro il TERMINE PERENTORIO di Martedì 26 Luglio 2022 – ore 12.00:

Campionati di Eccellenza, Promozione.

Entro il TERMINE PERENTORIO di Venerdì 26 AGOSTO 2022 ore 12.00:

Campionati di Prima e Seconda Categoria.

DATE INIZIO COMPETIZIONI – STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 –

CAMPIONATI

• Campionato di Eccellenza Domenica 4 Settembre 2022

• Campionato di Promozione Domenica 4 Settembre 2022

• Campionato di Prima Categoria Domenica 18 Settembre 2022

• Campionato di Seconda Categoria Domenica 18 Settembre 2022

• Campionato di Terza Categoria Domenica 9 Ottobre 2022

COPPE REGIONALI

• Coppa Italia Memorial “Gianfranco Provenzano”

(Eccellenza – Prima fase) Domenica 28 Agosto 2022

Mercoledi 7 Settembre 2022

• Coppa Italia Memorial “Orazio Siino”

(Promozione – Prima fase) Domenica 28 Agosto 2022

Mercoledì 7 Settembre 2022