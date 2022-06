Sutera, ascensore di Monte San Paolino: approvato il finanziamento

Il coordinatore del gruppo di Forza Italia di Sutera Onofrio Magro comunica che è stato emesso il decreto dell’assessorato regionale per il finanziamento di € 76.000 per interventi volti alla messa in opera definitiva dell’ascensore di Monte San Paolino a Sutera.

Si tratta dell’ultima tranche di somme che permetteranno la partenza di questa importante opera pubblica.

Ciò è stato possibile, continua Magro, grazie all’interessamento continuo e pedissequo dell’onorevole Michele Mancuso che più volte è intervenuto nelle giuste sedi a sostegno dell’opera.

Ci auguriamo che l’arrivo di queste somme possa finalmente dare il via ad uno strumento che può essere volano per una crescita economica ulteriore della nostra comunità