Il sindaco Gianfilippo Bancheri annuncia: “Questa settimana partiranno i lavori per il primo lotto della Sp133 Delia – Serradifalco”

DELIA. Il sindaco Gianfilippo Bancheri ha annunciato che questa settimana partiranno i lavori per il primo lotto della sp 133 Delia – Serradifalco. ” Poco fa – ha confermato Bancheri – un funzionario del Libero Consorzio di Caltanissetta mi ha comunicato che questa settimana partiranno i lavori del primo lotto della SP 133 Delia/Serradifalco;

dal 2014 mi sono speso personalmente per questo obiettivo (i documenti ufficiali presenti in Comune, in Provincia e presso l’Anas lo confermano in toto: prima del sottoscritto ciò di cui si parlava era solo “fuffa”, sfido chiunque a dire il contrario, perché non vi era un progetto, non vi era una linea di intervento e nessun fondo destinato a questo scopo) e finalmente ora i lavori vedranno la luce”.

Nell’occasione, il sindaco deliano ha inteso ringraziare pubblicamente per l’impegno, l’aiuto e la dedizione l’On. Dott. Vincenzo Fontana, i Commissari del Libero Consorzio, Dott.ssa Rosalba Panvini e Ing. Duilio Alongi, l’ex Direttore dell’Anas Dott. Valerio Mele, l’Ing. Silvio Canalella, il Dirigente del Libero Consorzio Dott. Mario De Naro, l’Ing. Raffaele Giarratana e il dipendente Mario Riggi.