Chiara Nasti contro chi prende troppi chili in gravidanza: “Le donne incinte… che svaccano”

Chiara Nasti ancora nella bufera… social.

L’influencer, compagna del calciatore Mattia Zaccagni, in dolce attesa, scatena l’ennesimo putiferio sul web. Parlando del peso in gravidanza ha detto: “Per fortuna non ho messo ancora 1 chilo ma solo 100 grammi in 5 mesi (non sto scherzando) magari li metterò tutti insieme non so… Per ora non ho preso un chilo!”. Subito è montata la polemica e lei ha replicato con un commento sgradevole sulle donne che “svaccano”.

Chiara Nasti racconta di avere la fortuna di mangiare tutto il giorno e non ingrassare e ne va fiera mostrando le sue dolci curve e il suo fisico perfetto. La rabbia social si scatena in fretta, ma lei rincara la dose con la sua replica secca: “Siete voi problematiche a pensare che uno lo faccia per vantarsi. Soltanto perché le stesse si svaccano… Io anche se prendo 20 kg per la mia gravidanza non ho problemi, dopo li toglierei subito”.

In molti la accusano di essere presuntuosa e di lanciare messaggi scorretti. Ma la Nasti non se ne cura e procede con i suoi post per i 2 milioni di follower che la seguono. Del resto, non è la prima volta che l’influencer rilascia esternazioni che scatenano polemiche. A volte chiude il profilo, altre lo limita, ma i fan restano incollati per non perdersi nemmeno uno scatto…