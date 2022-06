Avviso Legale – Tribunale di Caltanissetta – Fallimento 5/2011 Reg. Fall.

TRIBUNALE DI CALTANISSETTA – SEZIONE FALLIMENTARE

Fallimento n. 5/2011 Reg. Fall.

Giudice Delegato DOTT.SSA ESTER DIFRANCESCO

Curatore AVV. SALVATORE ALFANO

AVVISO DI VENDITA DI BENI MOBILI

Il sottoscritto Curatore della procedura fallimentare in oggetto, Avv. Salvatore Alfano, con studio in Caltanissetta, Via F. Turati n. 100, mail: alfano100@yahoo.it, pec: salvatore.alfano@avvocaticl.legalmail.it, giuste le disposizioni previste dagli artt. 105 e 107 l.f., in ottemperanza all’approvato programma di liquidazione del 29.12.2013 come modificato ed approvato dal G.D. il 19.05.2022, rinviando, per quanto in questo avviso non esplicitato, alle norme di legge vigenti in materia ed all’allegato Regolamento, pone in vendita i beni mobili di seguito indicati alle condizioni di seguito riportate.

Consulta la stima pdf

Consulta il Regolamento pdf

Breve descrizione dei beni: I beni mobili oggetto della vendita sono costituiti, prevalentemente, da sanitari, accessori sanitari ed arredi (kit rubinetteria, vasche da bagno, piatti doccia, arredi bagno, piastrelle, etc,). I beni sono stati oggetto di perizia di stima consultabile sul sito web: www.ilfattonisseno.it.-

Condizioni della vendita: I beni vengono ceduti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano (cd. “visti e piaciuti”) e senza alcuna garanzia per vizi o evizione, mancanza di qualità o difformità della cosa od oneri di qualsivoglia genere. Ai soggetti partecipanti ed interessati è data la possibilità di esaminare il compendio posto in vendita, ubicato presso la sede della fallita sita in Mussomeli, previo appuntamento con il Curatore agli indirizzi forniti, che provvederà anche attraverso un proprio incaricato. Sono espressamente a carico degli offerenti tutti gli oneri e spese inerenti la vendita con espresso esonero della Procedura da qualsiasi responsabilità e/o onere di attività alcuna al riguardo; sono inoltre a carico dell’aggiudicatario le spese per lo smontaggio, smantellamento, l’asporto e trasporto dei beni, la rimozione e lo smaltimento ed ogni altro costo ed onere, anche tributario. In nessun caso, di vizi, evizione, mancanza di qualità o altro, il compratore potrà pretendere dalla procedura il risarcimento dei danni subiti, la restituzione del prezzo pagato, il rimborso delle spese. La vendita è soggetta ad iva.–

Modalità di vendita e svolgimento: La vendita è svolta davanti il Curatore Avv. Salvatore Alfano e presso il suo studio sito in Caltanissetta, Via F. Turati n. 100 che procederà alla vendita del compendio, in ragione degli adottati provvedimenti, secondo le avanti descritte modalità e tempi. Si specifica che è interesse della Procedura ricevere offerte per “acquisto in blocco”. Gli interessati sono tenuti a formulare proposta scritta. L’offerta dovrà essere irrevocabile secondo lo schema di cui all’art. 1329 c.c. con un termine di irrevocabilità fino al trentesimo giorno successivo alla apertura della vendita. La proposta, oltre a possedere i requisiti di completezza desumibili anche dal regolamento, dovrà anche indicare le generalità del partecipante, il codice fiscale, il domicilio dichiarato, il prezzo offerto, la dichiarazione di aver letto la relazione di stima ed il regolamento e di averne compreso il contenuto e conoscere lo stato dei beni, il numero di fax ovvero l’indirizzo mail o pec al quale ricevere le comunicazioni della procedura fallimentare ed allegare copia di valido documento di riconoscimento. Le proposte dovranno pervenire, in busta chiusa, entro il trentesimo giorno successivo la apertura della vendita presso il Curatore. Ad esse dovrà essere allegato assegno circolare pari al 20 per cento dell’importo offerto intestato a “Fallimento n. 5/2011 Tribunale Caltanissetta”. Condizione di validità della proposta è che con la stessa il proponente assuma l’impegno di curare, a proprie spese, il trasporto dei beni dai luoghi in cui gli stessi sono attualmente depositati. L’assunzione di tale obbligo deve avvenire in maniera tale da sollevare la procedura dal sostenimento di qualsiasi costo e senza richiedere che la stessa svolga alcuna attività in merito. In aggiunta al prezzo offerto per l’acquisto congiunto di tutti i beni mobili, il proponente deve indicare dichiarazione nell’offerta di accollarsi oltre alle spese di trasporto, gli ulteriori e qualsiasi oneri, anche tributari, che dovessero rendersi necessari per perfezionare l’acquisto dei beni. La vendita avverrà senza garanzia di vizi, evizione e mancanza di qualità dei beni, sicché l’alienazione degli stessi avverrà nello stato di fatto in cui i beni si trovano all’atto del trasferimento. In nessun caso – di vizi, evizione, mancanza di qualità o altro – il compratore potrà pretendere dalla procedura il risarcimento dei danni subiti, la restituzione del prezzo pagato, il rimborso delle spese. Ferme le sopra indicate generali condizioni, la vendita sarà svolta:

procedura competitiva dal 18.06.2022 dalle ore 12:00 sino al 18.07.2022 ore 15:30 . Prezzo base di vendita: “ Vendita in blocco ” € 29.376,545. In questo caso la proposta irrevocabile dovrà indicare ”acquisto dei beni in blocco”. Nella ipotesi di aggiudicazione, senza che la vendita sia impedita o sospesa e trascorso altresì il termine per l’esercizio della prelazione, il Curatore convocherà, a mezzo comunicazione agli indirizzi forniti, il selezionato, al quale sarà assegnato un termine di sette giorni, per la stipulazione del contratto di vendita. Il selezionato, contestualmente alla stipula provvederà al versamento del prezzo a mezzo assegni circolari intestati al fallimento oltre al pagamento di tutte le eventuali spese, imposte e tasse relative all’atto di trasferimento. Resta ferma la facoltà, a favore della procedura, di adottare, fino al momento dell’atto, provvedimenti di sospensione della vendita quali, ad esempio, quelli ex artt. 107 e 108 l. fall. Laddove, invece, la procedura dovesse ritenere che per tutti o alcuni dei beni, le offerte giunte non siano soddisfacenti provvederà a comunicare agli indirizzi forniti ai vari offerenti il mancato esito delle proposte invitandoli al ritiro degli assegni. Laddove, alla procedura, dovessero pervenire due o più offerte di acquisto di pari importo o valutabili di identica convenienza, gli offerenti verranno invitati, tramite comunicazione agli indirizzi forniti, ad effettuare una nuova proposta irrevocabile di acquisto, migliorativa di quella precedente, adeguando, nel contempo – quale elemento perfezionativo della nuova offerta di acquisto – anche l’importo della cauzione precedentemente versata in modo che la stessa raggiunga la misura del 20 per cento del corrispettivo offerto con la proposta migliorativa. L’integrazione della cauzione dovrà essere versata, secondo identiche modalità e, quindi, a mezzo assegno circolare intestato a “Fallimento n. 5/2011 Tribunale Caltanissetta”. Se, in esito al detto invito, non dovessero pervenire, entro il termine di giorni dieci dall’invito medesimo, offerte migliorative di quelle precedentemente formulate, la scelta del selezionato sarà effettuata mediante estrazione a sorte che si svolgerà, da parte del Curatore, dinanzi al Giudice Delegato ed alla presenza eventuale del comitato dei creditori che, in ogni caso, dello svolgimento della stessa sarà previamente informato. Ferme le sopra indicate generali condizioni, esaurita infruttuosamente la procedura competitiva di vendita in blocco, il curatore fallimentare, per un periodo massimo di 3 mesi, è disposto a ricevere offerte irrevocabili d’acquisto per la vendita dei suddetti beni a:

Le proposte irrevocabili, in ragione di quanto avanti specificato, nei modi e termini ivi previsti, potranno avere ad oggetto a titolo esemplificativo: a) singoli lotti; b) una categoria omogenea di beni mobili o lotti (ad es. Rubinetti, piastrelle, etc.); c) una qualunque combinazione di beni o lotti, anche eterogenei, che l’offerente potrà prescegliere nell’ambito del coacervo di beni mobili presenti nel patrimonio fallimentare; d) l’acquisto in blocco. Si ribadisce che si prediligeranno offerte che tendano all’acquisto di beni in blocco.-

Modalità di asporto dei beni: Tutti i beni, ubicati e custoditi presso la sede della fallita sita in Mussomeli (CL), dovranno essere asportati a cura e spese dell’aggiudicatario. Ogni responsabilità connessa o derivante dalla vendita e dalle attività suddette è a carico dell’aggiudicatario, inclusa la custodia per tutta la durata del periodo di asporto, che esonera e libera espressamente il Curatore e la Procedura fallimentare da ogni e qualsiasi responsabilità, anche di natura risarcitoria.-

Restituzione della caparra: Una volta concluso il contratto la procedura fallimentare autorizzerà a mezzo comunicazione agli indirizzi forniti gli altri partecipanti al ritiro di proposta e cauzione. La caparra versata dall’aggiudicatario verrà computata in conto prezzo.-

Trattamento dati personali: I dati personali forniti al fine della partecipazione alla procedura di cui al presente avviso, saranno trattati in conformità alle disposizioni della legge sulla privacy di cui del Reg. UE n. 2016/679 (GDPR) e D.Lgs. 196/2003 e ss.mm. e non saranno comunicati o diffusi a terzi che non abbiano un interesse diretto alla questione.-

Informazioni: Maggiori informazioni potranno essere ottenute contattando: il Curatore Fallimentare Avv. Salvatore Alfano, con studio in Caltanissetta, Via F. Turati n. 100, Fisso: 0934.591883; Mobile: 392.9298114; e-mail: alfano100@yahoo.it; pec: salvatore.alfano@avvocaticl.legalmail.it.-

Allegati: Al presente Avviso di Vendita sono Allegati e considerati parte integrante e sostanziale dello stesso i seguenti documenti consultabili sul sito internet: www.ilfattonisseno.it: 1) Regolamento; 2) Relazione di stima.-

Il Curatore

Avv. Salvatore Alfano