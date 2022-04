Basket giovanile, under 17: l’Invicta espugna Capo d’Orlando per 67 a 52

L’Invicta si rialza dopo la brutta battuta di arresto di Catania e si impone a Capo d’Orlando con personalità. Partita in salita per i ragazzi di coach Spena che pronti via subiscono bomba e 4 tiri liberi che portano subito avanti i padroni di casa sul 6-0; dall altro lato buona circolazione e 3 tiri aperti, ma il ferro sputa fuori la palla e in contropiede gli avversari realizzano 8-0.

Sospensione ospite che da un poco di serenità ai nisseni. L’Invicta non sbanda e con pazienza ricuce lo svantaggio con i canestri di La china e Saia.

Si gioca finalmente alla pari e L’Invicta mette la testa avanti alla fine del secondo quarto.

Al rientro in campo gli ospiti mostrano la loro maturità, giocando con pazienza ogni pallone sotto la regia di Talluto, in difesa le maglie si stringono e La Bua annulla il loro tiratore, volando su ogni pallone a rimbalzo.

Nel ultimo quarto, L’Invicta appare in difficoltà fisica con Saia e Amico in panca, fuori per 4 falli, ma Petrotto e Bruno fanno la voce grossa e sono produttivi con punti e difesa. Amico rientra in campo e piazza la bomba del +13, 48-61. La China continua a recuperare palloni e vola in contropiede, Saia non sbaglia niente sugli assist di Talluto e La Bua comincia a segnare nonostante i lividi, frutto di attenzioni eccessive da parte dei difensori locali.

L’Invicta allunga a +15, riconquista il secondo posto con 14, punti, con 7 vinte e 4 perse assieme a Ragusa, 7 vinte e 5 perse, e davanti a Palermo, 6 vinte e 5 perse e continua a sognare.