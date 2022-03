Villalba, Mancuso (FI): “Chiesto rimboschimento di parte del territorio. Creerà benessere e occupazione”

VILLALBA. “Ieri ho incontrato il sindaco di Villalba, Maria Paola Immordino, insieme ai dirigenti dell’azienda forestale, tra i quali Antonio Mameli, per discutere e proporre una massiccia azione di rimboschimento dentro il perimetro di pertinenza del territorio di Villalba”.

Lo afferma il vicecapogruppo di Forza Italia all’Ars, on. Michele Mancuso. “Si tratta di una radicale iniezione di verde, in grado di adempiere a una duplice funzione: più benessere per l’ambiente e i cittadini ma soprattutto più occupazione. Si parla tanto di transizione ecologica, in virtù di ecosistemi sempre più sostenibili. Per farlo occorre partire dal locale, per poi espandersi anche su larga scala”.