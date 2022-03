Parte da Caltanissetta il Tour “Sicilia per la pace”: incasso devoluto al popolo Ucraino

“Sicilia per la pace” è l’iniziativa lanciata da Lello Analfino e subito accolta dal Comune di Caltanissetta. Venerdì 18 marzo al teatro Regina Margherita si terrà il primo dei concerti organizzati a sostegno della popolazione ucraina e che vedrà sul palco Peppe Cubeta, Mario Incudine, Daniele Guastella, Alessandra Alessi, Giulia Cammarata, Babil On Suite, Kika, Zafarà, Marco Gioe, Ismaele La Vardera e lo stesso Lello Analfino.

«La musica deve farsi veicolo di bellezza e di pace – dice Lello Analfino-. Sto cercando insieme a tanti amici artisti di creare una raccolta fondi per aiutare tutta quella gente al confine con la Polonia ospitata nelle varie regioni dell’Europa. Spero che aderiranno in tanti, i teatri diventino case della solidarietà e noi artisti portatori della responsabilità della lotta per la pace».

L’incasso della serata sarà devoluto alla popolazione ucraina attraverso la Croce Rossa Italiana.

Ingresso euro 20 previa prenotazione al numero 3336211811Ingresso consentito solo ai possessori di Green Pass e mascherina Ffp2