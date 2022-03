Marathon Caltanissetta: atleti sul podio alla XVIII Mezza Maratona della Concordia

Circa mille atleti, domenica scorsa, sono partiti a gambe levate allo sparo di partenza della 18ª “Mezza Maratona della Concordia”; manifestazione podistica, organizzata da G.S. Valle dei Templi, parecchio apprezzata dalla popolazione dei runners, provenienti da tutta la Sicilia.

Anche se le incerte condizioni climatiche destavano qualche pensiero di rinuncia, gli atleti sono comunque partiti dal lungomare Falcone – Borsellino di San Leone, si sono diretti nei pressi delle Dune, da dove sono tornati indietro, per raggiungere la Valle dei Templi; faticosa la salita della Via Sacra ma, al tempo stesso, appagante la cornice in cui si era immersi.

Due podi conquistati in casa Marathon Caltanissetta: Mattia Falzone, con il tempo di 01h38’54’’, si è aggiudicato il primo posto della sua categoria PM, secondo gradino (SF35) per Francesca Guarneri con 01h4828’’. Trentuno Luigi sfiora la terza posizione (SM65) bloccando il tempo a 01h41’16’’.

Le difficoltà incontrate nell’affrontare il percorso, non hanno scalfito la tempra di tutti gli atleti, alcuni di loro hanno registrato tempi davvero encomiabili, come Gino Lamarca che ha completato in 01h30’53’’ con un passo di 4:18, Giuseppe Mastrosimone 01h31’17’’ , Marco Timpanelli 01h35’50’’ e ancora Giovanni Zagarella con 01h37’24’’.

Carichi di energia e di determinazione, tutti hanno completato i 21,097 Km, di seguito i tempi registrati dai rimanenti atleti: Marcello Frattallone 01h44’42’’, Carmelo Dibilio 01h44’55’’, Giuseppe Zagarella 01h45’24’’, Cataldo Facciponte 01h47’44’’, Francesco Calabrese 01h50’30’’, Francesco Lomonaco 01h50’31’’, Vincenzo Pennino 01h53’47’’, Fabiano Di Mino 01h54’03’’, Giancarlo Sberna 02h00’42’’, Valentina Fiorenza 02h01’19’’, Giuseppe Vitello 02h06’16’’, Maria Riggi 02h06’31’’ e Luciano Mangiavillano 02h10’39’’.

Alcuni di loro, pur non essendo proprio giovanissimi, riescono ad esprimere un potenziale tale da fare invidia a chi anagraficamente presenta anni in meno; un’invidia che induce a considerarli dei validi esempi. Tornano in mente le parole scritte da Abraham Lincoln: Alla fine, ciò che conta non sono gli anni della tua vita, ma la vita che metti in quegli anni…

Il presidente della squadra, Giuseppe Zagarella, non poteva che spendere parole di soddisfazione ed entusiasmo per i traguardi raggiunti e per l’incisiva partecipazione.

Per la quarta volta il primo premio assoluto è andato a Mohamed Idrissi (Mega Hobby Sport), reduce della Roma Ostia è riuscito a concludere in 01h12’17’’. Tra le donne, podio conquistato da Simona Sorvillo (A.S.D. Trinacria Palermo) 01h35’08’’.

Continua il GP regionale di “Mezze”, data da ricordare domenica 3 aprile, a Sant’Agata di Militello andrà in scena l’ottava Maratonina dei Nebrodi; si continua a correre, si continua a sorridere, con la speranza che i conflitti sanguinosi possano divenire un brutto ricordo.