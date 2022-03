Italia, auto entra in contromano sulla A1 e provoca un incidente: tre morti

Incidente mortale sulla A1 dove un’auto è entrata in contromano nel tratto tra Capua e Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta.

Si chiamavano Piero e Vittorio Verone, erano fratelli ultrasettantenni e residenti a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, i due uomini travolti e uccisi lungo la corsia Sud dell’ A1, nel territorio di Capua del Casertano. L’altra vittima è Gennaro Casafredda, l’uomo che era alla guida della Fiat 500XL che ha scatenato lo schianto.

Alla base del sinistro probabilmente, almeno secondo una prima ricostruzione, l’imbocco contromano dell’autostrada al Casello di Santa Maria Capua vetere della Fiat 500 Xl condotta dal salernitano. I fratelli Verone, un ex bancario e un imprenditore, rientrando a casa dopo aver trascorso una giornata in Abruzzo quando sono trovati davanti a una vettura che percorreva la corsia Sud tra i caselli di Caianello e Capua, in senso opposto.

Quello che e’ accaduto e’ in fase di accertamento da parte della Polizia Stradale del VI tronco di Cassino e della Procura di Santa Maria Capua Vetere. Unica certezza e’ che le auto con a bordo i fratelli Verone ed il salernitano sono state poi travolte da un Ranger Rover Discovery che percorreva la corsia di sorpasso. Il conducente, un istruttore di tiro in pensione della Polizia di Stato, e’ rimasto gravemente ferito. Il tratto di autostrada chiuso in entrambe le direzioni e’ stato riaperto a notte fonda