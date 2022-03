Campofranco. Il 25 marzo scade il termine per Buoni spesa Covid, pagamento bollette e affitti

CAMPOFRANCO. E’ stato pubblicato sul sito istituzionale del comune di Campofranco l’avviso per la fruizione dei buoni spesa e altro in favore dei soggetti facenti parte dei nuclei familiari che si trovano in stato di bisogno a causa dell’emergenza socio assistenziale da COVID-19. I beni che si potranno acquistare, e comunque di prima necessità, sono: alimenti, prodotti farmaceutici, prodotti per l’igiene personale, bombole del gas, dispositivi di protezione individuale, pasti pronti.

Si è provveduto ad emanare apposito avviso per la manifestazione di interesse alle aziende a fornire quanto sopra la cui scadenza per la presentazione è venerdì 18 marzo. Sono previsti anche il pagamento in forma diretta, da effettuarsi da parte degli Uffici Comunali, di utenze domestiche di luce e gas e canoni di locazione di prima abitazione.

La presentazione delle domande scade VENERDI’ 25 MARZO e per maggiori delucidazioni, modulistica e quant’alto ci si potrà rivolgere in comune all’ufficio affari generali in orari di ricevimento al pubblico oppure visionare il sito istituzionale del Comune di Campofranco.