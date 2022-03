Caltanissetta, Lions Club promuove un controllo gratuito dell’udito

Il Lions Club di Caltanissetta ha aderito alla campagna di promozione del controllo gratuito dell’udito.

L’iniziativa, avviata in diversi comuni del Distretto, è stata realizzata in collaborazione con Amplifon e il socio Fabio Lombardo, dottore specialista in ORL, dirigente medico di 1 livello all’ospedale “Gravina” di Caltagirone.

A Caltanissetta l’iniziativa, coordinata dal Presidente Calogero Pernaci, si svolgerà domenica 20 marzo 2022 in piazza Garibaldi dalle ore 9 alle ore 13.30.

E’ stato programmato il controllo gratuito anche:

sabato 19 marzo in Piazza Vittorio Veneto a Mazzarino dal Lions Club Mazzarino e dal suo Presidente Ennio Ferraro

sabato 26 marzo in Piazza Garibaldi a Riesi dal Lions Club Riesi e dalla sua presidentessa Irene Di Bernardo.

sabato 9 aprile in Piazza Giovanni XXIII a San Cataldo dal Lions Club Città dei Castelli e dal suo presidente Antonio Alberto Stella

domenica 10 aprile in Piazza Guglielmo Marconi a Santa Caterina Villarmosa dal Lions Club Città dei Castelli e dal suo presidente Antonio Alberto Stella

Le iniziative rientrano all’interno della marcoarea “Migliorare la salute e il benessere”.