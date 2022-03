Caltanissetta, domenica “Dona per un sorriso” invita alla fiaccolata di pace

L’associazione “Dona per un sorriso” domenica 13 marzo invita la cittadinanza a una Fiaccolata di pace in Piazza della Repubblica, in via Don Minzoni.

La manifestazione spontanea, pianificata in forma statica nel rispetto dei protocolli anticovid, si terrà dalle ore 17 alle ore 20.

Gli organizzatori hanno comunicato che hanno già aderito all’invito le scuole, le associazioni di volontariato, i sindacati, i commercianti e i rappresentanti delle forze politiche. “Invitiamo tutti a scendere in piazza con candele, striscioni attinenti alla pace o cartelloni.

Sarà presente alla manifestazione anche Parroco della Parrocchia Santa Croce Pietro Riggi