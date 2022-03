Basket, serie D. Caltanissetta, l’Invicta CL si aggiudica il derby play-out contro il Cusn

Vittoria netta dell’Invicta CL nel derby contro i cugini del cusn valevole per la salvezza diretta in serie D.

La squadra allenata da coach Spena parte subito forte imponendo la superiorità fisica con Lombardo e Giarrusso che non sbagliano un colpo guidato dalla regia di Cammalleri e allungano subito al +10 al primo quarto.

La profondità della panchina consente di chiudere a +15 all intervallo lungo mandando in campo 9 giocatori e mantenendo sempre un intensità difensiva elevata.

Non cambia la musica al rientro in campo con L’Invicta padrona del campo che allunga ancora con i palloni recuperati di Talluto e La Bua e con le bombe di capitan Zarbo, arrivando al massimo vantaggio alla fine del terzo quarto sul 62-38.

Nell ultimo quarto, L’Invicta paga qualche fallo di troppo ma controlla con le rotazioni di Drago, Amico e Richiusa che mantengono il vantaggio.

Finisce +23 per L’Invicta con una bella cornice di pubblico che ha reso affascinate il derby nisseno.

Soddisfazione in casa Invicta per il risultato è soprattutto per la buona prestazione che gratifica l’impegno di tutti gli atleti e dello staff.

Gara 1 play Out. Invicta vs Cusn 77-54 Parziali 24-14, 20-15 (44-29), 18-8 (62-38), 15-16 (77-54)

TABELLINI INVICTA 77. Lombardo 17, Giarrusso 16, Zarbo 14, Cammalleri 12 Talluto, 12 La Bua, 6 Drago, Amico, Richiusa, Indorato, La China, Petrotto. Coach Spena

TABELLINI CUSN 54. Lacagnina 14, Paruzzo 13, Barbera 9, Minore 8, Arcarisi 4, Amico 3, Turturici 2, Frangiamore 1, Dibenedetto Giacalone. Coach Messina