Usa, Superbowl LVI: L.A. Rams superano 23 a 20 i Cincinnati Bengals, Cooper Kupp mvp

Va ai Los Angeles Rams il Super Bowl 56, vinto nel giardino di casa 23-20 contro i Cincinnati Bengals. Grande l’affluenza post pandemia con 70048 spettatori tutti che tornano a casa esaltati dallo spettacolo. E’ stata la partita di Matthew Stafford col suo 35° drive vincente in carriera nel 4° quarto. La partita di Akers che a luglio si era rotto il tendine d’achille ed ha recuperato in tempo per il Super Bowl per chiudere il primo drive del match. Weddle che ha completato la transizione da coach di una squadra di flag-football di dodicenni in del mondo in sole 5 settimane.

E’ stata la partita di Aaron Donald da giocatore dominante a vincente. Nel momento più difficile ha preso sulle spalle si suoi Rams per cambiare il match. Partita a basso punteggio grazie alle difese, i Rams vanno davanti 13-3 ma perdono per infortunio Odell Beckham Jr. e subiscono la rimonta dei Bengals. L’ultimo drive di Stafford è magistrale ea 1’25” dalla sirena finale il passaggio per Cooper Kupp (nella foto), poi mvp della partita (due segnature), decide il match insieme al sack di Donald su Burrow nell’ultima azione dei Bengals.

Cincinnati perde il Super Bowl per la terza volta nella sua storia e resta una delle 12 franchigie a non hanno mai vinto, ma ha i suoi tifosi, come hanno fatto per tutto il match, possono continuare ad urlare con orgoglio il loro “Hu Dey”. Apprezzatissimo l’Half-Time show tutto rap con 50cent, Snoop Dog, Kendrick Lamar, Mary J. Nutrita la presenza delle star del jet-set come prevedibile a due passi da Hollywood. Da Jennifer Lopez a Cardi B e Sean Penn, da LeBron James, a Kareem Abdul Jabbar e Magic (che giocavano letteralmente a due passi da qui nel Forum di Inglewood) fino a Clayton Kershaw, lanciatore vincitore delle World Series con gli LA Dodgers, ma soprattutto miglior amico di Stafford.