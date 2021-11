RFC Falcons di Malta a Caltanissetta per amichevole con DLF Nissa Rugby. Lo Celso: “Ecco il programma, c’è valore economico per la città”

Arriveranno nel pomeriggio di venerdì 26 novembre a Caltanissetta gli RFC Falcons di Malta avversari della DLF Nissa Rugby, nel test match internazionale in programma nel capoluogo nisseno, sabato 27 novembre, alle ore 19 (ingresso gratuito, green pass obbligatorio), presso lo stadio “Marco Tomaselli”.

Dell’importante evento ci svela i dettagli Andrea Lo Celso, direttore sportivo della DLF Nissa Rugby: “Saranno tre giorni particolari per la nostra città. I nostri avversari maltesi arrivano oggi pomeriggio e dopo aver preso alloggio nelle varie strutture prenotate, prenderanno confidenza con lo stadio anche con un piccolo allenamento di rifinitura. Cena e domani mattina, squadra, società e tifosi al seguito visiteranno alcuni monumenti e luoghi naturalistici di rilievo di Caltanissetta. La partita inizierà alle 19. Giocheremo dapprima tre tempi di rugby a 15 da 20 minuti e poi, un torneo di rugby a 7 al quale prenderanno parte anche alcuni amici dei Tauri di San Cataldo, oltre che noi e Malta. Poi immancabile terzo tempo che proseguir, tutti insieme, in un pub cittadino”.

Lo Celso inoltre sottolinea: “Oltre al valore tecnico e mediatico, sottolineo il valore economico per la città, tra pernotti, pranzi e cene di atleti maltesi, familiari e loro tifosi. Abbiamo già portato altri eventi internazionali a Caltanissetta e stiamo lavorando per il futuro per sfruttare al meglio la nostra centralità territoriale. Ricordo che gli unici due stadi omologati per eventi internazionali di rugby in Sicilia sono il ‘M. Tomaselli’ ed il ‘Renzo Barbera’ di Palermo”.