Napoli, offende carabinieri su Tik Tok poi va in caserma per obbligo firma

Posta un video su Tik Tok pino di insulti ai carabinieri e subito dopo entra nella caserma di Casalnuovo (Napoli) per adempiere all’obbligo di firma a cui è sottoposto per i reati di violenza e resistenza a pubblico ufficiale. I militari hanno denunciato a piede libero un 28enne del posto, accusato di vilipendio delle forze armate.

Proprio mentre citofonava in caserma, il 28enne ha pensato bene di filmarsi mentre offendeva in dialetto napoletano i militari, per poi postare le immagini sui social. Nel video, diventato virale, l’uomo si lamenta della misura a cui è sottoposto e pronuncia parole sprezzanti nei confronti dell’Arma. Per i militari è stato semplice estrapolare il video e denunciarlo