Calcio, nuovo acquisto per la Nissa: è l’attaccante 21enne Andrea Santoro

E’ un talento, che vuole finalmente consacrarsi come attaccante di razza, in una società gloriosa quale è quella biancoscudata. La Nissa Fc ha il piacere di presentare ai tifosi, l’attaccante Andrea Santoro, 21 anni, prelevato dal Mazara. Nato e residente a Troina, Andrea vanta numerose presenze in serie D, proprio con il Troina, squadra della città che gli ha dato i natali. Poi le esperienze con il Roccella e l’Fc Messina, sempre in serie D.

Nel suo palmares, spicca anche la permanenza nelle giovanili del Catania. Ha fatto tutta la trafila, dimostrando sempre ottime qualità, sia umane che tecniche.

Santoro ha voluto sposare il progetto della Nissa perché impressionato dalla organizzazione societaria e soprattutto dai metodi di allenamento di mister Angelo Bognanni che l’attaccante apprezza moltissimo.

Andrea già da ieri è a disposizione del tecnico, il tesseramento è stato perfezionato in queste ore. Domenica, per la sfida casalinga con il Monreale, potrà essere convocato.