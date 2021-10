Parroco chiede “Puoi abbassare il volume della musica?”: aggredito e sfregiato da bisognoso accolto in chiesa

Don Mario, parroco della chiesa S.Maria Annunziata, a Fidenza, nel Parmense, e’ stato sfregiato al volto con un coltello da uno degli ospiti della canonica. L’aggressore, un 57enne di origini milanesi, e’ arrestato dai carabinieri per successo, lesioni gravissime e sfregio permanente del viso, uno dei reati introdotto dal cosiddetto Codice Rosso. Prima l’uomo ha sferrato calci ei pugni contro il religioso che, questa la ricostruzione dei militari dell’Arma, si era limitato a far notare che il suo ospite accolto qualche mese prima nelle camere riservate ai bisognosi – ascoltava la musica troppo alta dopo le ore 23.

“Sono stato aggredito in canonica, correte”: ha detto il parroco al telefono con uno dei carabinieri della centrale operativa. Ma appena ha interrotto la comunicazione, il 57enne fondato la porta ed e’ realizzato in casa del religioso. Con un coltello a serramanico di oltre 20 centimetri ha ottenuto di proteggere dai colpi. Ma un fendente lo ha raggiunto al volto procurandogli un taglio molto profondo. Il parroco e’ poi riuscito a scappare in strada dove nel frattempo sono arrivati ​​i carabinieri che hanno arrestato l’aggressore. Don Mario e’ stato medicato in ospedale e la sua situazione sanitaria sara’ valutata anche nei prossimi giorni.