Sudafrica, parto record per una 37enne: ha dato alla luce 10 gemelli

Un parto da record in Sudafrica. Nella provincia del Gauteng una donna di 37 anni, Gosiame Thamara Sithole, ha dato alla luce 10 gemelli. E’ stato così battuto il precedente primato della maliana Halima Cissè, che che a maggio ha partorito in Marocco nove bambini. La Sithole ha avuto due figli in più rispetto a quelli che i medici avevano previsto in base agli accertamenti diagnostici.

Il parto è avvenuto lunedì notte in un ospedale di Pretoria e la notizia è stata immediatamente riportata dai media locali. La donna ha partorito, tramite cesareo, sette maschi e tre femmine dopo una gravidanza durata meno di 8 mesi. Lo ha spiegato alla stampa Teboho Tsotetsi, marito della donna: “Siamo molto felici ma emotivamente provati”, ha aggiunto.

Sithole, che ha già due gemelli di sei anni, in una precedente intervista si era detta scioccata e affascinata da una simile gravidanza. “Quando i medici mi hanno dato la notizia ho avuto paura e ho iniziato a pregare perché tutti i bambini che avevo in grembo potessero sopravvivere”, aveva dichiarato.