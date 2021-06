Sicilia, viola ripetutamente i domiciliari: aggredisce e minaccia carabinieri, condotto in carcere

A Siracusa un giovane pregiudicato di 23 anni e’ tornato in carcere per continue violazioni delle restrizioni imposte dai domiciliari. Stare in casa, infatti, non gli era congeniale. Arrestato per detenzioni di arma clandestina, solo nell’ultima settimana di controlli nella sua abitazione, due volte e’ risultato non essere presente senza giustificato motivo.

La prima volta i militari dell’Arma lo avevano denunciato a piede libero, ma la seconda, dopo averlo incontrato mentre rincasava, lo avevano fermato, e lui, irritato per essere stato ripreso, li aveva aggredito e minacciati. Oltre che di evasione, deve rispondere di resistenza a pubblico ufficiale.