Sicilia, si schianta con lo scooter: morto 22enne a Palermo

Un altro incidente stradale mortale insanguina le strade di PALERMO. Un ragazzo di 22 anni ha perso la vita nella tarda serata di ieri, in zona Cruillas, dopo aver, secondo le prime ipotesi, perso il controllo del proprio scooter. La vittima si chiama Leopoldo Lucchese. Nonostante l’intervento celere da parte dei sanitari del 118, per il giovane non c’e’ stato nulla da fare: troppo violento l’impatto nello schianto, e’ deceduto ancor prima dell’arrivo all’ospedale Villa Sofia.

Nel luogo dell’incidente al lavoro gli agenti della sezione infortunistica della polizia municipale, che stanno ricostruendo l’accaduto. Per prima cosa andra’ escluso o meno il coinvolgimento di altri veicoli. Si tratta dell’ennesimo incidente mortale a PALERMO nelle ultime settimane. L’ultimo, in ordine di tempo, quello di Nicolo’ Acquisto, 32 anni, che ha perso la vita in viale Margherita di Savoia soltanto quattro giorni fa impattando contro una vettura ferma al semaforo. (