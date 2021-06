Oliveira sfreccia nel venerdì di libere al Sachsenring

CHEMNITZ (GERMANIA) (ITALPRESS) – Miguel Oliveira è il più veloce nel venerdì di libere del Gran Premio di Germania, classe MotoGp. Al Sachsenring, nella sessione pomeridiana, il portoghese della Ktm chiude davanti con il tempo di 1’20″690, con oltre due decimi di vantaggio sul leader del Mondiale Fabio Quartararo e più di tre decimi sull’altra Yamaha ufficiale di Maverick Vinales. Con un guizzo nel finale, Franco Morbidelli entra nella top-10 della classifica combinata con il decimo tempo, preceduto dalle Ducati di Zarco e Miller. Solo dodicesimo Marc Marquez, che al mattino aveva fatto segnare il miglior tempo (1’21″660, poi abbassato nelle FP2 di oltre tre decimi) davanti a Quartararo, protagonista anche di una brutta caduta ma senza conseguenze, tanto da tornare in pista pochi minuti dopo. Illeso dopo una caduta anche Valentino Rossi che però, al termine della giornata, non riesce a far meglio del 21esimo crono, precedendo il solo Pecco Bagnaia.

(ITALPRESS).