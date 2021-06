Il caffè espresso napoletano amico dell’ambiente

NAPOLI (ITALPRESS) – L’espresso è finalmente 100% amico della natura. La cialda compostabile, il sistema già sostenibile per sorseggiare un buon caffè, oggi, si arricchisce con il packaging riciclabile nella carta. Un’esclusiva di Caffè Borbone, ambasciatore della tradizione napoletana del caffè, disponibile nella Grande Distribuzione Organizzata, nei negozi specializzati di caffè e attraverso i canali di vendita on-line. E’ stata la prima azienda italiana a proporre agli appassionati di caffè la cialda compostabile, che smaltita nell’umido può essere utilizzata per la produzione di compost, adatto ad arricchire con elementi vitali i terreni. Ora è la prima, anche a produrre un involucro riciclabile nella raccolta della carta, grazie alla tecnologia, nata dalla costante dedizione nell’ambito “ricerca e sviluppo” dell’azienda, in collaborazione con Seda International Packaging Group. Un risultato tutto partenopeo.

Massimo Renda, presidente esecutivo di Caffè Borbone, a tal proposito, sottolinea: “Confermiamo così il nostro impegno continuo alla sostenibilità, mantenendo costante l’obiettivo strategico del brand, in merito all’innovazione e la ricerca. Senza mai abbandonare la forte appartenenza al territorio”.

Il Consorzio Italiano Compostatori (CIC) certifica il filtro in carta, che rende la cialda smaltibile nell’umido e quindi compostabile, Aticelca – l’associazione dei tecnici cartari italiani – assicura la riciclabilità dell’involucro. Infine, il sacchetto e il cartone sono certificati FSC® – marchio della gestione forestale responsabile.

“Fai la scelta giusta per un mondo migliore”, che Caffè Borbone estende a tutti gli appassionati di caffè nel lanciare il nuovo pack, ancora più sostenibile, richiama ogni individuo a comportamenti responsabili. Dalla scelta dei prodotti alla gestione corretta del packaging. Non a caso, il nuovissimo prodotto ha già incontrato in anteprima l’interesse e l’apprezzamento di 12.000 consumatori italiani, sempre più attenti al gusto e all’ambiente. Tanto da consentire alla cialda compostabile con involucro in carta, 100% Amici della Natura, il riconoscimento di “Eletto Prodotto dell’Anno 2021”, premio che ha visto andare a Caffè Borbone anche la Menzione Speciale alla Sostenibilità.

