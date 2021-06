Australia, uomo sposa 2 gemelle: stesso marito per Anna e Lucy DeCinque “Facciamo tutto assieme”

Un uomo ha sposato 2 gemelle e condividerà con loro il resto dei suoi giorni: la storia, surreale ma vera, giunge dall’Oceania, più precisamente da Perth, in Australia, dove, dopo un fidanzamento durato dieci anni, Ben Byrne, trentasettenne, ha chiesto alle sue ragazze di convolare a nozze con lui durante il reality Extreme Sister e subito Anna e Lucy DeCinque hanno detto sì. La proposta, avvenuta, come detto, in diretta televisiva, è stata accompagnata da un immancabile anello a tre fasce, proprio per simboleggiare questa triplice unione sentimentale, senz’altro insolita, ma sincera.

La promessa di matrimonio è stata molto ‘classica’, solo rivolta a due donne: “Vi amo tutte e due e farò quello che posso per rendervi felici”. E le due sorelle hanno così realizzato uno dei loro sogni: sì, perché in puntate precedenti del reality le gemelle hanno provato a rimanere incinta di Ben, contemporaneamente. “Soffriamo di ansia da separazione – hanno raccontato le due al New York Post – non potremmo esistere l’una senza l’altra”. Anna e Lucy mangiano la stessa quantità di cibo, vanno in bagno insieme, fanno la doccia insieme e condividono il marito. Come mai hanno deciso di fare un reality sulla loro vita? “È stata una decisione di Ben“, hanno spiegato. Le due sono infatti ben note in Australia ma la storia del loro compagno (ora marito) non lo era affatto: “Lo abbiamo fatto perché il pubblico era curioso di conoscere il suo punto di vista“.