Sicilia: “criteri PSR non in discussione”. Giammarco in difesa del settore agricolo

“Nel pomeriggio, a partire dalle ore 16.30, partecipero’ in Senato a una conferenza stampa degli assessori all’Agricoltura delle regioni del Mezzogiorno sui criteri di riparto delle risorse del Programma di sviluppo rurale (Psr) per il biennio 2021-2022.

L’agricoltura e’ un comparto fondamentale per l’economia del Sud, e’ assolutamente indispensabile salvaguardare gli attuali criteri di ripartizione di questo fondo perche’ le regioni si sono gia’ organizzate e hanno programmato gli investimenti per i prossimi due anni.

Il tema sara’ presto sul tavolo del Consiglio dei ministri, per questo vogliamo che il Governo, e in particolare il ministro Patuanelli, si convinca che per non recare danno alle regioni meridionali sia necessario aggiornare i criteri di utilizzo del Psr non prima del 2023″. Cosi’ Gabriella Giammanco, Vicepresidente di Forza Italia in Senato e portavoce azzurra in Sicilia.