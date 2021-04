Covid, Orlando: si pensa a uno “Sblocco licenziamenti selettivo”

Sblocco dei licenziamenti a fine giugno ma “non sappiamo ancora quale sarà l’impatto finale della crisi pandemica sull’economia. È necessario aggiustare progressivamente la mira. Sarà importante per questo il confronto con le parti sociali che parte oggi”.

A dirlo è il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, intervistato da “Il Messaggero”. “Credo sia necessario – e ne parleremo al tavolo con le aziende – distinguere tra le varie dimensioni delle imprese per prevedere uno sblocco selettivo.

Faremo un censimento delle diverse situazioni e pensiamo di adottare misure ad hoc per gestire le crisi aziendali e per le politiche industriali” aggiunge il ministro.

Riguardo la possibilità che ci sia una diversificazione molto accentuata, il ministro aggiunge: “Alcuni settori hanno subito di più la crisi, anche all’interno dello stesso macro comparto. Sarà l’eccezione a mettere in discussione la regola generale. Con il dialogo pensiamo di realizzare interventi mirati, anche territoriali, per distretto, per filiera, quasi chirurgici”.