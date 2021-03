Vaccino, l’Asp di Enna cerca infermieri

L’Azienda Sanitaria Provinciale di ENNA cerca infermieri. Il bando, si legge in una nota, e’ stato deliberato dalla Direzione dell’Azienda oggi e andra’ in pubblicazione domenica 7 marzo.

Sara’ in vigore per 10 giorni dalla pubblicazione sull’albo pretorio del sito istituzionale www.aspenna.it. La durata del contratto sara’ annuale e la selezione prevista avverra’ per titoli. “Gli infermieri saranno impiegati per coprire le esigenze dei reparti e dei Centri Vaccinali di ENNA, Leonforte, Nicosia e Piazza Armerina”, afferma il direttore generale dell’Asp, Francesco Iudica.