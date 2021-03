Sommatino. Il sindaco Elisa Carbone: “La Diga Gibbesi potrebbe diventare una risorsa per l’agricoltura”.

In occasione della Giornata mondiale dell’acqua il sindaco Elisa Carbone, assieme ad Eleonora Mastromarino della Rai, a Pino Galanti Sindaco di Licata, all’agronomo Nicola Scarlata, ai rappresentanti di Confagricoltura e CIA, agli Assessori Angela Cocita e Simona Domina (nella foto) s’è recata presso la Diga Gibbesi nel territorio tra Sommatino e Naro. Qui ha avuto modo di portare una riflessione a 360 gradi sugli sprechi e sulle occasioni mancate per il territorio sommatinese.

“Oggi siamo stati nella Diga Gibbesi – ha sottolineato il sindaco la cui storia è lunga 50 anni. In un momento in cui si parla tanto di investimenti e strategie, Recovery Plan e Pnrr, abbiamo inteso centrare l’attenzione su un’opera per la quale sono stati investiti miliardi ed è rimasta incompiuta. La diga mai entrata in funzione potrebbe essere una risorsa per l’agricoltura. È tempo di ripensare la sua progettazione ed il suo funzionamento per migliorare la competitività del settore agricolo e raggiungere uno sviluppo territoriale equilibrato delle economie e delle comunità rurali”.