Riesi. Da oggi si torna in zona arancione. Continuano a restare chiuse le scuole.

RIESI. Da oggi Riesi è in zona arancione. Il Comune riesino, dunque, ha esaurito la fase i cui è stato dichiarato zona rossa a seguito dell’incremento dei casi di contagio al suo interno.

Il sindaco Salvatore Chiantia, spiegando la situazione, ha sottolineato che due settimane fa i contagi erano in numero di 95 e che oggi sono arrivati a 59. “Un numero ridotto rispetto a due settimane fa” ha ricordato il primo cittadino che ha anche rimarcato il fatto che nell’ultima settimana si sono registrati solo 6 casi di contagi, tra cui quattro persone “risultano – come comunicato dal sindaco – essere dei soggetti a cui è stata sospettata variante Covid”.

Il primo cittadino ha spiegato che, per confermare la zona rossa, a Riesi avrebbero dovuto registrarsi almeno 27 casi di contagio nell’ultima settimana. In ogni caso, Salvatore Chiantia ha spiegato che “zona arancione non significa Liberi tutti, ma significa continuare nel rispetto delle regole e delle disposizioni anti Covid; le varianti si diffondono facilmente per cui invito tutti i cittadini a rispettare le regole se non si vuol far risalire la curva del contagio”.

Infine, Chiantia ha annunciato che la zona arancione a Riesi sarà ulteriormente “rafforzata” dall’assunzione di alcune misure. Prima fra tutte l’ordinanza di chiusura delle scuole cittadine sino a Pasqua, la chiusura per una settimana del mercato settimanale, e il transito o accesso nel piazzale De Andrè. Il tutto finalizzato a ridurre quanto più possibile la curva del contagio.