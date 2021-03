Rai 1: ieri 9 mln e 38,4% per ultimo capitolo saga Montalbano

Ancora un record per Il Commissario Montalbano con Nicola Zingaretti andato in onda ieri sera su Rai 1 alle 21.25, con il nuovo film Il metodo Catalanotti, l’ultimo della fortunata fiction tratta dai romanzi di Andrea Camilleri. A seguire il fortunato film tv prodotto da Palomar con Rai fiction, con la regia di Nicola Zingaretti e Greta Scarano 9 milioni 16 mila telespettatori con il 38.4% cento di share.

l commissario di Viga’ta, cittadina fantastica e metaforica della Sicilia e’ tornato ieri sera sul piccolo schermo e lo ha fatto con un nuovo, attesissimo episodio, in cui indaga sull’omicidio di un uomo, uno strozzino equo ossessionato dal teatro. E rimette in gioco la sua vita, perde la testa per una giovane collega della Scientifica, interpretata da Greta Scarano. Il record degli ascolti del personaggio creato da Camilleri, 11.386.000 spettatori (45,1% di share), e’ stato registrato con La giostra degli scambi il 12 febbraio 2018, seguito da Come voleva la prassi con 11.268.000 spettatori (44,1% share) il 6 marzo 2017.

Nella top 5 Una faccenda delicata il 29 febbraio 2016, ne ha 10.862.000 (39,06% share), Amore 10.816.000 (42,8% share). Una lama di luce conquisto’ 10.715.000 spettatori col 38,13% share. Nel cast dell’episodio di ieri sera anche anche Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Antonia Truppo, Angelo Russo, Marina Rocco, con Greta Scarano e con la partecipazione di Sonia Bergamasco. Ma Montalbano-Zingaretti in questo episodio ha rotto tutti gli schemi. Con “Il metodo Catalanotti”, nato come sempre dalla penna del compianto Andrea Camilleri e pubblicato da Sellerio (lo scrittore si e’ spento a Roma il 17 luglio 2019) il commissario vive un vero stravolgimento, si’ perche’ Montalbano si dimostra pronto a cambiare la sua vita per amore, non per la sua eterna fidanzata Livia ma per una giovane collega Antonia che lo fa impazzire d’amore e mettere in dubbio anche “la sua carriera tanto da essere disposto a mollare tutto”.

Dal 1999, anno della messa in onda del primo episodio (“Il ladro di merendine”), il personaggio creato dalla penna di Camilleri attira davanti al piccolo schermo un gran numero di spettatori (in prima visione e in replica), un successo che ha superato i confini nazionali: i film tv che compongono la saga (37 in tutto, incluso “Il metodo Catalanotti”) negli anni sono stati venduti e trasmessi anche all’estero in oltre 65 Paesi tra Europa e resto del mondo, dalla Gran Bretagna agli Stati Uniti passando per Asia, Sudamerica e persino Iran.

“Il metodo Catalanotti” e’ tratto dal terzultimo romanzo dello scrittore siciliano – morto nel 2019 a 93 anni – e al momento non sono in programma adattamenti televisivi tratti dagli ultimi due volumi con protagonista il commissario di polizia Salvo Montalbano