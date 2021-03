Covid. Il sindaco Gambino: “Chiesto ad Asp e assessore Razza aumento posti letto in terapia intensiva e degenza ordinaria al Sant’Elia”.

CALTANISSETTA. Il sindaco Roberto Gambino ha inviato una lettera al direttore generale dell’Asp di Caltanissetta Alessandro Caltagirone e all’assessore regionale alla salute Ruggero Razza con la quale ha richiesto un incremento del numero di posti in terapia intensiva nell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta.

Nella nota il primo cittadino ha fatto rilevare che, “in considerazione dell’aumento del numero dei pazienti nisseni che, in quest’ultima settimana, sono stati ricoverati presso l’Ospedale di Caltanissetta a causa dell’impennata dei contagi riscontrati nella nostra Città, si chiede di incrementare i posti letto sia in degenza ordinaria che in terapia intensiva”.

Il primo cittadino, nella sua qualità di massima autorità sanitaria nel territorio, ha anche rilevato: “Al fine di alleggerire nell’immediatezza l’attuale pressione sull’ospedale Sant’Elia, si ritiene necessario con effetto immediato l’ampliamento dei posto letto all’interno della Rsa . Ciò – ha concluso il sindaco – permetterebbe ai cittadini affetti da Covid un ricovero nella propria Città evitando disagi ulteriori”.