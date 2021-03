Ogni anno, in Italia, sessantamila persone muoiono a causa di un arresto cardiaco improvviso. E le statistiche mostrano un aumento dell’incidenza in gravidanza. Fausto D’Agostino, medico chirurgo specialista in Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore, ha ideato e prodotto il video “Il Dono dei doni” che spiega l’importanza del massaggio cardiaco